Необходимо продвижение сайта http://atlantgrup.ru/ долгосрочное сотрудничество!

Наиболее важные поисковые запросы:

Грузчики

Услуги грузчиков

Интересует продвижение (топ-5) в поисковиках (Rambler Yandex Google) по поисковым запросам Грузчики и Услуги грузчиков сайта: http://atlantgrup.ru/

Так как раньше мы уже продвигались, то сайт по этим словам находится на неплохих позициях:

Услуги грузчиков – (yandex 12) (rambler 17)

Грузчики – (yandex 20) (rambler 6)

На данный момент нас интересует оплата по факту т.к. предыдущая компания которая продвигала сайт брала оплату вперед, но со своими обязательствами не справилась!