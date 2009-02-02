Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт28 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо продвижение сайта http://atlantgrup.ru/ долгосрочное сотрудничество!

Наиболее важные поисковые запросы:

Грузчики

Услуги грузчиков

Интересует продвижение (топ-5) в поисковиках (Rambler Yandex Google) по поисковым запросам Грузчики и Услуги грузчиков сайта: http://atlantgrup.ru/

Так как раньше мы уже продвигались, то сайт по этим словам находится на неплохих позициях:

Услуги грузчиков – (yandex 12) (rambler 17)

Грузчики – (yandex 20) (rambler 6)

На данный момент нас интересует оплата по факту т.к. предыдущая компания которая продвигала сайт брала оплату вперед, но со своими обязательствами не справилась!

15 лет назад
Atlantgrup
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайтов в Google

    Требуеться помощь в раскрутке 2 веб сайтов, ориентированных на западного пользователя, Google. Первый проект - www.opwcm.com Бесплатный покер для телефонов - как тестовый проект, при успехе в котором будет допущен исполнитель ко второму проекту - сайту ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта детских товаров.

    Требуется продвижение сайта по продаже детских товаров. Интересует в первую очередь попасть в 30 - ку . (На первом этапе 10 не нежна) Жду предложений. Сайт www.detstvo-tut.ru Ключевые слова: развивающие игрушки,музыкальные игрушки, интернет-магазин детских ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение в соцсетях

    $100

    Есть ЖЖ, также хотелось бы подключить другие соц сети и продвигать сайт в соцсетях. Исполнитель будет выбран который предложит более менее конкретный план действий. Тематика продажа наручных часов. Не переживайте вашим планом никто не воспользуется, ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта (ремонт телефонов)

    Необходимо продвинуть сайт по теме ремонт сотовых телефонов (конкретной марки) Сайт в свое время (3-4 месяца назад ) был в топ-5 яндекс и гугл. Потом его забросили и надо сейчас наверстать упущенное.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ландшафтный сайт

    Необхдимо раскрутить сайт ландшафтной тематики. Слова следующие: вертикальное озеленение, зеленые стены, живые изгороди, ограждения, зимние сады, малые архитектурные формы. Основные поисковые системы.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо нарастить ТИЦ с ~500 до 800-1000

    Нужно нарастить Яндексовский ТИЦ одного сайта. Цель - подняться в Яндекс.Каталоге повыше. Сделать это нужно будет аккуратно, чтобы ничего не побанилось и не пессимизировалось, и чтобы нынешний ТИЦ не упал. От претендентов на выполнение проекта жду ориентировочные ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подготовка сайта к раскрутке

    Доброго времени суток! Требуется подготовить сайт к раскрутке. Наш сайт сейчас находится на 5-ой позиции по запросу "gta" в Яндексе. Сайт - www.gta-mods.ru Проиндексировано всего 800 стр. На самом деле, их намного больше. Следовательно от вас предложения, каким ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Необходима раскрутка сайта, увеличение посещаемости и естественно увеличение продаж. Интересует вирусный маркетинг! По продвижению в поисковиках просьба не писать.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад