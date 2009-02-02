Надо нарастить ТИЦ с ~500 до 800-1000

Нужно нарастить Яндексовский ТИЦ одного сайта. Цель - подняться в Яндекс.Каталоге повыше.

Сделать это нужно будет аккуратно, чтобы ничего не побанилось и не пессимизировалось, и чтобы нынешний ТИЦ не упал.

От претендентов на выполнение проекта жду ориентировочные расценки, сроки и описание (в общем виде) методов поднятия ТИЦа, которые будут использоваться.

Сайт покажу только тем, чья заявка, отзывы и портфолио мне понравятся.

В аську и почту прошу не писать.