Продвижение сайта

Требуется разместить информацию на досках объявлений. А именно: туризм, спорт, активный отдых и т.д. Основное требование: активная ссылка на заданную страницу интернет ресурса. От вас: стоимость и сроки. Рекомендации и предложения рассматриваются (возможно и оплачиваются). Основная цель - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт рабочий, в настоящий момент неплохо продвинут по ключевым словосочетаниям.
Нужно приподнять и поддерживать.
Сайт и список вышлю по эл. почте.
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