Вывод сайта в TOP

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок261 просмотр
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Уважаемые господа!

Требуются работы по созданию условий для вывода сайта в TOP ведущих поисковиков.

Ключевые слова

1) упаковочное оборудование 2) упаковочно-дозирующие автоматы 3) термизаторы 4) дозаторы 5) миксеры 6) закрывающие автоматы 7) производственные линии для пищевой промышленности 8) насосное оборудование 9) формирователи картонных упаковок 10) группирующие устройства 11) этикетировщики 12) автоматы для пищевой промышленности.

С оплатой вопросов не будет.

Прошу указывать в предложениях стоимость работы, сроки, харакеристики и преимущества Вашей работы.

Благодарю.

UPD ck.dp.ua - обьект. hugart.com.ua - домен второй. Цель компании - вывесли на рынок Украины польское обрудование по упаковке Hugart.

Цель сайта - обеспечить интернет - поддержку рекламных компаний.

15 лет назад
yuradius
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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