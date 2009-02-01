Оптимизация структуры сайта и его продвижение

Требуется разместить информацию на досках объявлений. А именно: туризм, спорт, активный отдых и т.д. Основное требование: активная ссылка на заданную страницу интернет ресурса. От вас: стоимость и сроки. Рекомендации и предложения рассматриваются (возможно и оплачиваются). Основная цель - ...
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Нам нужен фрилансер Битрикс для оптимизации структуры сайта и его продвижения. Кого заинтересовало предложеие, присылайте резюме или небольшой портфолио на [email protected]
Стоимость работ указываете вы, мы же решаем, соглашаться или нет )
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