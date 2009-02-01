Регистрация в каталогах/статьях/блогах/досках

Нужно зарегистрировать сайт (рейтинг украинских заведений) в белых каталогах/статьях/блогах/досках… (особенно украинские). Обратная ссылка возможна только от качественных ресурсов с высоким тиц и пр (от вас список таких ссылок, мы разместим).

Важно качественные линки (вместо каких попало лучше в 2 раза меньше но качественных тематических).

Необходим отчет со списком ресурсов с размещенным линком на сайт.

Приветствуется наличие своих собранных баз с хорошими ресурсами.

Интересует работа ТОЛЬКО с фрилансерами с опытом и с положительными отзывами.

Указуйте цены и сроки выполнения работы, в приват или в проект.