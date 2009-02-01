Сделать "Оптимизацию сайта"

Нужно поднятие Pagerank и индекса цитирования в yandex для этого требуется 1) Регистрация сайта во многих каталогах (начиная с 1ps.ru и т.д. вручную) 2) Регистрация сайта во многих каталогах статей, статью я предоставлю 3) Инициативы по раскрутке, и реализация ...