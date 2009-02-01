Требуется разместить информацию на досках объявлений. А именно: туризм, спорт, активный отдых и т.д. Основное требование: активная ссылка на заданную страницу интернет ресурса. От вас: стоимость и сроки. Рекомендации и предложения рассматриваются (возможно и оплачиваются). Основная цель - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поднятие Pagerank и индекса цитирования в yandex
для этого требуется
1) Регистрация сайта во многих каталогах (начиная с 1ps.ru и т.д. вручную)
2) Регистрация сайта во многих каталогах статей, статью я предоставлю
3) Инициативы по раскрутке, и реализация инициатив, всё обсуждаемо
4) Регистрация сайта в тематических каталогах (тема - часы)
цены: предлагайте,
Предложения рассматриваю только в приват чате
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