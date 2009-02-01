Регистрация сайта во многих каталогах, статей

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок200 просмотров
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Нужно поднятие Pagerank и индекса цитирования в yandex

для этого требуется

1) Регистрация сайта во многих каталогах (начиная с 1ps.ru и т.д. вручную)

2) Регистрация сайта во многих каталогах статей, статью я предоставлю

3) Инициативы по раскрутке, и реализация инициатив, всё обсуждаемо

4) Регистрация сайта в тематических каталогах (тема - часы)

цены: предлагайте,

Предложения рассматриваю только в приват чате

15 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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