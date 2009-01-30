Зарегистрировать сайт стальинтекс в каталогах

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок251 просмотр
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Автоматическая регистрация НЕ НУЖНА.

регистрация в каталогах по ссылке http://top.mail.ru/Rating/Industry-Ferrous/Today/Hosts/1.html

регистрировать только в этих каталогах

данные для регистрации на странице "Тексты для подстановки"

отчет в прикрепленном файле на странице "ссылки на форму организации"

в итоге хочу получить от Вас "Итого получилось 200".

то есть 200 успешных регистраций исключительно в этих каталогах.

без дублей... буду проверять.

только черная металлургия или черный металлопрокат

если в прикрепленном файле недостаточно информации

можно ее почерпнуть на сайте

www.stalintex.ru

15 лет назад
screamhome
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hagenn
Роман 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$15
3 дня
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