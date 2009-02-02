Здравствуйте.

Поскольку на продвижение сайта нет времени, нужен человек который будет продвигать в поисковиках или же в других местах за 50% от прибыли с сайта.

Сайт на тему фильмы онлайн. Насколько мне известно у этой тематики большая аудитория в поисковиках.

Сайт новенький, в индексе яндекса есть, обновляеться каждый день.

Писать тут или в личке, спасибо!