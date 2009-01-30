Продвижение сайта казино в топ.

Нужно поднять только ТИЦ (в поисковиках продвижение не нужно) эротического сайта. Оплата только по факту, а также ежемесячно за поддержку. Все подробности по icq 261012514
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем нужно вывести сайт казино в топы яндекс и др. ОПЛАТА ПО ФАКТУ . Или ежемесячно поддержки в топе.
Цены и сроки предлагайте.
Так же предлагаю ваши услуги за 50% прибыли казино .
Если что , моя ася 440806213
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