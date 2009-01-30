Продвижение сайта казино в топ.

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем нужно вывести сайт казино в топы яндекс и др. ОПЛАТА ПО ФАКТУ . Или ежемесячно поддержки в топе.

Цены и сроки предлагайте.

Так же предлагаю ваши услуги за 50% прибыли казино .

Если что , моя ася 440806213

15 лет назад
borian
Борис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта.

    Здравствуйте. Поскольку на продвижение сайта нет времени, нужен человек который будет продвигать в поисковиках или же в других местах за 50% от прибыли с сайта. Сайт на тему фильмы онлайн. Насколько мне известно у этой тематики большая ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходима раскрутка сайта (Тиц, PR)

    Интересует поднятие Тиц, PR и раскрутка сайта с нуля. Возможны альтернативные варианты (написание статей, PR, подписи в форумах и т.п.). Интересует раскрутка ТОЛЬКО белыми методами. Готовы выслушать Ваши предложения по срокам и стоимости. Просьба отписываться в проект.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Требуется граммотная раскрутка сайта www.adoleo.ru Сайт прогнан по каталогам сайтов, каталогам статей, доскам объявлений. Поэтому данный вид продвижения не предлагать.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • ТОП10 Яши

    Ключи: измерительные инструменты, штангенциркули, твердосплавные вставки, микрометры, нутромеры, штангенглубиномеры, калибры, железнодорожные шаблоны, индикаторы, глубиномеры, угольники, угломеры, штангенрейсмасы, наборы щупов, концевые меры длины, шаблоны сварщика, призмы, уровни, толщиномеры, кронциркули, стенкомеры, стойки, штативы, ЗАО «Эталон», Эталон, etalone Сайт ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад