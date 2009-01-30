Раскрутка icq магазина

Доброго времени суток. Вообщем есть сайт, который нуждается в раскрутке. Чего хотелось бы мне добиться, так это получать стабильно около 100 человек в день, ну и увеличение PR и ТиЦ до соответствующего уровня. Все предложения и цены хочу увидеть в этой теме. Заранее Благодарен ;)