Раскрутка icq магазина

Здравствуйте. Поскольку на продвижение сайта нет времени, нужен человек который будет продвигать в поисковиках или же в других местах за 50% от прибыли с сайта. Сайт на тему фильмы онлайн. Насколько мне известно у этой тематики большая ...
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Доброго времени суток. Вообщем есть сайт, который нуждается в раскрутке. Чего хотелось бы мне добиться, так это получать стабильно около 100 человек в день, ну и увеличение PR и ТиЦ до соответствующего уровня. Все предложения и цены хочу увидеть в этой теме. Заранее Благодарен ;)
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