Продвижения сайта

Интересует, реально ли поднять сайт WWW.ALEXANDERDUMA.RU по определенным запросам за 20 дней до Топ-3 и потом поддерживать его до конца года? Сколько это будет стоить? Важны реальность и цены, от них зависит состоится проект или ...
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Необходимо привлечь пару сайтов в систему http://adsrss.ru
Желательно у кого есть форумы или блоги seo для вебмастеров
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