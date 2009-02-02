Подготовка сайта к раскрутке

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок182 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется подготовить сайт к раскрутке. Наш сайт сейчас находится на 5-ой позиции по запросу "gta" в Яндексе.

Сайт - www.gta-mods.ru

Проиндексировано всего 800 стр. На самом деле, их намного больше. Следовательно от вас предложения, каким образом можно улучшить качество сайта?

15 лет назад
g-m
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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