Подготовка сайта к раскрутке

Доброго времени суток!

Требуется подготовить сайт к раскрутке. Наш сайт сейчас находится на 5-ой позиции по запросу "gta" в Яндексе.

Сайт - www.gta-mods.ru

Проиндексировано всего 800 стр. На самом деле, их намного больше. Следовательно от вас предложения, каким образом можно улучшить качество сайта?