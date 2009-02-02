Продвижение сайтов в Google

Необходимо продвинуть сайт по теме ремонт сотовых телефонов (конкретной марки) Сайт в свое время (3-4 месяца назад ) был в топ-5 яндекс и гугл. Потом его забросили и надо сейчас наверстать упущенное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться помощь в раскрутке 2 веб сайтов, ориентированных на западного пользователя, Google.
Первый проект - www.opwcm.com
Бесплатный покер для телефонов - как тестовый проект, при успехе в котором будет допущен исполнитель ко второму проекту - сайту обьявлений недвижимости на Европу.
Желаю Удачи!
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