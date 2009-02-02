Продвижение в соцсетях

Есть ЖЖ, также хотелось бы подключить другие соц сети и продвигать сайт в соцсетях. Исполнитель будет выбран который предложит более менее конкретный план действий. Тематика продажа наручных часов.

Не переживайте вашим планом никто не воспользуется, так как иначе бы не искали исполнителя, чтобы взять ваш план и работать самим. Самим некогда.

По одной соц.сети мы брать исполнителей не будем, нужен один человек, чтобы этим занялся. Актуально до вечера, так как необходимо утверждать исполнителя сегодня вечером.