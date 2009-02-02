Топ 5 в Яндексе

Требуеться помощь в раскрутке 2 веб сайтов, ориентированных на западного пользователя, Google. Первый проект - www.opwcm.com Бесплатный покер для телефонов - как тестовый проект, при успехе в котором будет допущен исполнитель ко второму проекту - сайту ...
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Необходимо вывести сайт в топ яндекса по достаточно сложными запросам.
За подробностью в личку вместе с портфелем.
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