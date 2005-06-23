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lionar
lionar
NaN лет
19 лет на
фриланс
-бирже
Был
19 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Иван Лазарев
spin
46 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
39 отзывов
(-2)
$55
10 баллов
18 лет назад
Модуль поиска для X-cart (очень срочно)
Парень знает что делает, все было выполнено четко и без проблем...
Заказчик полностью и подробно изложил задачу. Оплату произвёл вовремя. Работать было приятно.
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Отзывы заказчиков
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