Разработка сложных веб-систем
Компания "А2 Web Solutions".
Мы не занимаемся разработкой простых сайтов. Вся наша деятельность направлена на создание и раскрутку рентабельных, конкурентноспособных и интересных веб-систем.
Наши возможности.
- разработка и реализация новаторских идей для вашего проекта
- разработка сайтов, сложных веб-систем на базе технологий Microsoft.NET
- разработка мобильных приложений (iOS, Windows Phone 7, Android);
- техническая поддержка сайтов и сопровождение веб-систем.
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