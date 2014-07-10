Разработка сложных веб-систем

Компания "А2 Web Solutions".

Мы не занимаемся разработкой простых сайтов. Вся наша деятельность направлена на создание и раскрутку рентабельных, конкурентноспособных и интересных веб-систем.

Наши возможности.

- разработка и реализация новаторских идей для вашего проекта

- разработка сайтов, сложных веб-систем на базе технологий Microsoft.NET

- разработка мобильных приложений (iOS, Windows Phone 7, Android);

- техническая поддержка сайтов и сопровождение веб-систем.