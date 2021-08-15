Все отлично. Все что нужно сделать, сделал. В некоторых местах еще сам правильно поправил. Пошел на встречу и сделал в тот же день, когда и просил, хотя заранее предупредил, что возможно не успеет. Но успел и сделал) Спасибо, рекомендую!)