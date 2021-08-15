Цена, качество и срок - это у нас. Адаптивная верста сайта HTML, CSS, JS
Разрабатываю адаптивная верстку на основе макетов. Работаю по ТЗ. HTML, CSS.
Предоставляю гарантию на работу! В течении 7 дней после окончания сделки я бесплатно исправляю все свои ошибки.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Все отлично. Все что нужно сделать, сделал. В некоторых местах еще сам правильно поправил. Пошел на встречу и сделал в тот же день, когда и просил, хотя заранее предупредил, что возможно не успеет. Но успел и сделал) Спасибо, рекомендую!)
Ответный отзыв
Приятно работать. Все вовремя и в срок