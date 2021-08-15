lisgheka

Евгений lisgheka

 
26 летСША/Атланта
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Цена, качество и срок - это у нас. Адаптивная верста сайта HTML, CSS, JS

Разрабатываю адаптивная верстку на основе макетов. Работаю по ТЗ. HTML, CSS.

Предоставляю гарантию на работу! В течении 7 дней после окончания сделки я бесплатно исправляю все свои ошибки.

Email: [email protected]

Telegram: @eugenlisovyi

HTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
veniamin85
Вениамин 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Верстка
Все отлично. Все что нужно сделать, сделал. В некоторых местах еще сам правильно поправил. Пошел на встречу и сделал в тот же день, когда и просил, хотя заранее предупредил, что возможно не успеет. Но успел и сделал) Спасибо, рекомендую!)
Приятно работать. Все вовремя и в срок
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