lissander

Александр lissander

 
27 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб разработчик

Владею:

  •  html5
  •  css3
  •  bootstrap
  •  sql
  •  php
  • javascript
PHPJavascriptHTMLBootstrapSQL
Отзывы заказчиков
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
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Отзыв недоступен.
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