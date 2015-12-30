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Александр
lissander
lissander
27 лет
Украина
/
Днепр
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Веб разработчик
Владею:
html5
css3
bootstrap
sql
php
javascript
PHP
Javascript
HTML
Bootstrap
SQL
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ирина
oshik
41 год
Украина
11 лет в сервисе
Была
год назад
69 отзывов
$50
10 баллов
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
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