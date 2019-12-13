Создаю лендинги и лид-магниты

Здравствуйте, меня зовут Лиза, я дизайнер. Специализируюсь на создании сайтов на Tilda. Разрабатываю лендинги и многостраничные сайты. Чтоб сделать сайт понятным для пользователей и выгодным для бизнеса разрабатываю структуру сайты по системе AIDA и AIDAS. Знаю основы маркетинга.

-Адаптация дизайна для всех устройств

-Копирайтинг вашего материала

-Продающая структура лендинга

-Настройка приёма заявок

-Настройка оплаты картой

-Подключение и покупка домена