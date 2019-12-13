Создаю лендинги и лид-магниты
Здравствуйте, меня зовут Лиза, я дизайнер. Специализируюсь на создании сайтов на Tilda. Разрабатываю лендинги и многостраничные сайты. Чтоб сделать сайт понятным для пользователей и выгодным для бизнеса разрабатываю структуру сайты по системе AIDA и AIDAS. Знаю основы маркетинга.
-Адаптация дизайна для всех устройств
-Копирайтинг вашего материала
-Продающая структура лендинга
-Настройка приёма заявок
-Настройка оплаты картой
-Подключение и покупка домена
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