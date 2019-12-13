liza177

Лиза liza177

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создаю лендинги и лид-магниты

Здравствуйте, меня зовут Лиза, я дизайнер. Специализируюсь на создании сайтов на Tilda. Разрабатываю лендинги и многостраничные сайты. Чтоб сделать сайт понятным для пользователей и выгодным для бизнеса разрабатываю структуру сайты по системе AIDA и AIDAS. Знаю основы маркетинга.

-Адаптация дизайна для всех устройств 

-Копирайтинг вашего материала 

-Продающая структура лендинга 

-Настройка приёма заявок 

-Настройка оплаты картой 

-Подключение и покупка домена 