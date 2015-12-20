Два года назад начал осваивать WEB - мастеринг. Постоянно повышаю свои навыки в этом направлении.
Уже есть несколько законченных проектов (моя верстка и скрипты), они представлены в портфолио.
Заказы выполняю в кратчайшие сроки.
Вот тут можно посмотреть отзывы (ОТЗЫВЫ)
Работаю без предоплаты.
Цены низкие, поскольку собираю портфолио и отзывы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
8 лет назад
Александр выполнил работу в срок,не выявлено никаких недочетов по работе. Очень коммуникабельный и приятный исполнитель,будем и дальше с ним работать. Всем советую!
Ответный отзыв
Максим четко поставил задачу. По срокам не ужимал, был вежлив и терпелив. Всем рекомендую данного заказчика и сам с удовольствием буду ждать от него новых заказов!
$20
2 балла
8 лет назад
Очень доволен выполненной работой. Сделал работу на "отлично". И отличное соотношение 3-х параметров: Цена-Качество-Сроки выполнения. Рекомендую всем однозначно.
Ответный отзыв
Грамотно поставленная задача, своевременная оплата и позитивный настрой в общении позволили мне не только оперативно выполнить заказ, но еще и получить от этого удовольствие! Спасибо Вам за очень интересную задачу! Всем рекомендую данного заказчика как очень порядочного, вежливого человека =)
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга