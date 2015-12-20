Два года назад начал осваивать WEB - мастеринг. Постоянно повышаю свои навыки в этом направлении.

Уже есть несколько законченных проектов (моя верстка и скрипты), они представлены в портфолио.

Заказы выполняю в кратчайшие сроки.

Вот тут можно посмотреть отзывы (ОТЗЫВЫ)

Работаю без предоплаты.

Цены низкие, поскольку собираю портфолио и отзывы.