pg_maksim

Максим Телицкий pg_maksim

 
32 годаКитай/Пекин
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$11
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен верстальщик сайта в системе Mod-X

    Добрый день!  Ищу верстальщика сайта в системе Mod-X для внесения изменений в контент сайта,и переделывание всплывающего окна в отдельную страницу. С уважением,Максим.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление верстки сайта

    На сайте нашей компании positive-trade.ru существует следующая проблема: при размере экрана меньше 1000 пкс сайт атоматически открывает мобильную версию,в которой не работает функционал сайта-справа исчезают виджеты и не работает основная кнопка меню(сверху слева).

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
loginov-88
Александр 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Исправление верстки сайта
Максим четко поставил задачу. По срокам не ужимал, был вежлив и терпелив. Всем рекомендую данного заказчика и сам с удовольствием буду ждать от него новых заказов!
Александр выполнил работу в срок,не выявлено никаких недочетов по работе. Очень коммуникабельный и приятный исполнитель,будем и дальше с ним работать. Всем советую!
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