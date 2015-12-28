Добрый день! Ищу верстальщика сайта в системе Mod-X для внесения изменений в контент сайта,и переделывание всплывающего окна в отдельную страницу. С уважением,Максим.
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Добрый день! Ищу верстальщика сайта в системе Mod-X для внесения изменений в контент сайта,и переделывание всплывающего окна в отдельную страницу. С уважением,Максим.
На сайте нашей компании positive-trade.ru существует следующая проблема: при размере экрана меньше 1000 пкс сайт атоматически открывает мобильную версию,в которой не работает функционал сайта-справа исчезают виджеты и не работает основная кнопка меню(сверху слева).