loginovvadim

нужно перенести лендинг на другой домен и внести мелкие корректировки в текст, поменять пару картинок Вот подробности: Заменить Логотип Заменить номер и адрес В блоке добавить фотографии ...
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
6 лет назад
нужно перенести лендинг на другой домен и внести мелкие корректировки в текст, поменять пару картинок Вот подробности: Заменить Логотип Заменить номер и адрес В блоке добавить фотографии ...
Нужно доработать/создать парсер на питоне для получения информации с сайтов конкурентов. Около 30 сайтов.