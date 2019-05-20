Разработка логотипа и фирстиля. Наружная реклама.

Добрый день, меня зовут Оксана - я дизайнер.

Занимаюсь разработкой логотипов и фирстилей, а так же наружной рекламы.

Уже больше 10 лет занимаюсь дизайном.

Проф. навыки: Corel, Photoshop, Illustrator, Xara.

Мой сайт: www.logo-book.com