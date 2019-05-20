Разработка логотипа и фирстиля. Наружная реклама.
Добрый день, меня зовут Оксана - я дизайнер.
Занимаюсь разработкой логотипов и фирстилей, а так же наружной рекламы.
Уже больше 10 лет занимаюсь дизайном.
Проф. навыки: Corel, Photoshop, Illustrator, Xara.
Мой сайт: www.logo-book.com
Портфолио
- Ребрендинг логотипа сети клиник "Idealsta"135 просмотров
- Разработка логотипа аэропорта "Хибины"161 просмотр
- Лого и фирстиль для RF-Event135 просмотров
- Saelir - логистика. Логотип и фирстиль130 просмотров
- Pipitoo-дизайнерские кейсы для смартфонов105 просмотров
- Логотип для фабрики Katri121 просмотр
- Лого Sontelle113 просмотров
- Инжстрой - лого и фирстиль140 просмотров
- Логотип и фирстиль для EDJoy118 просмотров
- Территория света "Light make"104 просмотра
- Coalla - авторские вязанные изделия107 просмотров
- Frog-taxi120 просмотров