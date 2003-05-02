logvingr

Артем Клыков logvingr

 
21 годПольша/Познань
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Твой помощник во фрилансе

Привет! Меня зовут Артем.

Имею навыки пользования Blender, Adobe Photoshop и Lightroom.

Хорошо владею такими языками: Украинский, Польский, Русский, так же Английский на базовом уровне.

Твой заказ будет выполнен быстро и качественно!

С радостью помогу тебе!

Как человек я креативный и ответственный, не подведу!

Буду рад сотрудничеству!

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Ispanec_Dan
20 летРоссия
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$13
10 баллов
год назад
Из плана квартиры сделать небольшую 3д модель
Спасибо за работу! Буду рад еще сотрудничать. Парень старательный, умелый. Быстро понял, что делать и приступил к работе!
Крутой парень
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