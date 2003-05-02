Твой помощник во фрилансе
Привет! Меня зовут Артем.
Имею навыки пользования Blender, Adobe Photoshop и Lightroom.
Хорошо владею такими языками: Украинский, Польский, Русский, так же Английский на базовом уровне.
Твой заказ будет выполнен быстро и качественно!
С радостью помогу тебе!
Как человек я креативный и ответственный, не подведу!
Буду рад сотрудничеству!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- 3D модель ландшафта11 просмотров
- 3D Суши13 просмотров
- 3D комната из Гарри Поттера14 просмотров
- 3D Кристал27 просмотров
- 3D Карета70 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
год назад
Спасибо за работу! Буду рад еще сотрудничать. Парень старательный, умелый. Быстро понял, что делать и приступил к работе!
Ответный отзыв
Крутой парень