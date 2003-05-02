Твой помощник во фрилансе

Привет! Меня зовут Артем.

Имею навыки пользования Blender, Adobe Photoshop и Lightroom.

Хорошо владею такими языками: Украинский, Польский, Русский, так же Английский на базовом уровне.

Твой заказ будет выполнен быстро и качественно!

С радостью помогу тебе!

Как человек я креативный и ответственный, не подведу!

Буду рад сотрудничеству!