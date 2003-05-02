Здравствуйте!
Добро пожаловать на мой профиль.
Меня зовут Даниэль и я начинающий дизайнер.
Я не боюсь тяжелых, трудный и нудных работ. Ответ прост, любая работа мечты достигается благодаря тяжелому труду. В данный момент, это выполнение всех видов заказов!
Если вы являетесь тем самым заказчиком, который готов рискнуть и довериться исполнителю вашего заказа (В данный момент это я). То я гарантирую, я буду работать над работой столько, сколько понадобится, чтобы сдать ее вам с наилучшим результатом!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
год назад
Отличный помощник, знает что делает! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный человек! Все четко рассказал, дал ТЗ, даже сам рисовал! Спасибо за сотрудничество