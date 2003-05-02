Здравствуйте!

Добро пожаловать на мой профиль.

Меня зовут Даниэль и я начинающий дизайнер.

Я не боюсь тяжелых, трудный и нудных работ. Ответ прост, любая работа мечты достигается благодаря тяжелому труду. В данный момент, это выполнение всех видов заказов!

Если вы являетесь тем самым заказчиком, который готов рискнуть и довериться исполнителю вашего заказа (В данный момент это я). То я гарантирую, я буду работать над работой столько, сколько понадобится, чтобы сдать ее вам с наилучшим результатом!