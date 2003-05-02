Ispanec_Dan

Даниэль Арранс Ispanec_Dan

 
20 летРоссия/Тверь
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

Здравствуйте!
Добро пожаловать на мой профиль.
Меня зовут Даниэль и я начинающий дизайнер.
Я не боюсь тяжелых, трудный и нудных работ. Ответ прост, любая работа мечты достигается благодаря тяжелому труду. В данный момент, это выполнение всех видов заказов!
Если вы являетесь тем самым заказчиком, который готов рискнуть и довериться исполнителю вашего заказа (В данный момент это я). То я гарантирую, я буду работать над работой столько, сколько понадобится, чтобы сдать ее вам с наилучшим результатом!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Poul04
39 летУкраина
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$13
10 баллов
год назад
Креативный пост для фейсбука про воду!
Отличный помощник, знает что делает! Рекомендую!
Приятный человек! Все четко рассказал, дал ТЗ, даже сам рисовал! Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв