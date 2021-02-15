Здравствуйте!
Хочу предоставить свою кандидатуру на исполнение ваших идей! Специализация – работа с векторной и растровой графикой, графический дизайн,дизайн печатной продукции
- Анимационные банеры HTML5
- Создание логотипа.
- Полиграфия
Рекламные буклеты;
Каталоги;
- Наружная реклама
Штендера
Лопп-апы и другие вывески.
Подгонка вашего макета под полиграфию и полное сопровождение в печати!
Изготавливаем выше указанные наименования – только Украина!
Изготовление/подготовка ваших макетов под лазерный графер и/или режущий плоттер.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Исполнил ТЗ в кратчайшие сроки. Постоянно был открыт для обратной связи. Правки вносить пришлось минимальные, но тоже было сделано исполнителем без задержек
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Всё чётко, понятно, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.