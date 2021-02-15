Здравствуйте!

Хочу предоставить свою кандидатуру на исполнение ваших идей! Специализация – работа с векторной и растровой графикой, графический дизайн,дизайн печатной продукции

Анимационные банеры HTML5

Создание логотипа.

Полиграфия

Визитки;

Рекламные буклеты;

Каталоги;

Наружная реклама

Банеры

Штендера

Лопп-апы и другие вывески.

Подгонка вашего макета под полиграфию и полное сопровождение в печати!

Изготавливаем выше указанные наименования – только Украина!

Изготовление/подготовка ваших макетов под лазерный графер и/или режущий плоттер.