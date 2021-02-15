lokim

Григорий Локим lokim

 
23 годаПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Здравствуйте!

Хочу предоставить свою кандидатуру на исполнение ваших идей! Специализация – работа с векторной и растровой графикой, графический дизайн,дизайн печатной продукции

  • Анимационные банеры HTML5
  • Создание логотипа.
  • Полиграфия
Визитки;

Рекламные буклеты;

Каталоги;

  • Наружная реклама
Банеры

Штендера

Лопп-апы и другие вывески.

Подгонка вашего макета под полиграфию и полное сопровождение в печати!

Изготавливаем выше указанные наименования – только Украина!

Изготовление/подготовка ваших макетов под лазерный графер и/или режущий плоттер.

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Отзывы заказчиков
archiomarov1
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
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Исполнил ТЗ в кратчайшие сроки. Постоянно был открыт для обратной связи. Правки вносить пришлось минимальные, но тоже было сделано исполнителем без задержек
Очень хороший заказчик. Всё чётко, понятно, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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