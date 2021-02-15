Нужно доработать логотип. Работа с шрифтами (Что то достаточно строгое но с использованием прописных и строчных букв)

Сделать лог на 15-25% уже по ширине, но при этом текст должен быть с возможностью выжигания по дереву на гравере или тавро

При желании сделать другие варианты в этой концепции,( в приоритете исполнитель который предложит лог для инстаграм)