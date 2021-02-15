Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок598 просмотров
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Нужно доработать логотип. Работа с шрифтами (Что то достаточно строгое но с использованием прописных и строчных букв)

Сделать лог на 15-25% уже по ширине, но при этом текст должен быть с возможностью выжигания по дереву на гравере или тавро

При желании сделать другие варианты в этой концепции,( в приоритете исполнитель который предложит лог для инстаграм)

3 года назад
archiomarov1
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lokim
23 годаПольша
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$4
1 день
Исполнил ТЗ в кратчайшие сроки. Постоянно был открыт для обратной связи. Правки вносить пришлось минимальные, но тоже было сделано исполнителем без задержек
Очень хороший заказчик. Всё чётко, понятно, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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