Логотип Для Образовательного Центра

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок1761 просмотр
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#1$65
#2$10
#3$5

Добрый день!

Задача: создать качественный логотип для образовательного центра.

Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.

Работу на просмотр предоставить в нескольких форматах нанесения:

1) оригинал в цвете

2) черно-белый

3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и тд на ваш выбор)

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, успевайте.

Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.

Всем удачи!

3 года назад
Stasage
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победители конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
Благодарю за участие в конкурсе, призовое место ваше!
Станислав - супер заказчик) Рекомендую! Спасибо за конкурс.
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
Ирина предоставила отличный вариант логотипа и доработала его по всем рекомендациям! Поздравляю с очередной победой в конкурсе!
Сотрудничаем не первый раз. Всегда четкая и понятная постановка задачи, готовность отвечать на любые вопросы, заинтересованность в отличном результате. Рекомендую!
Ar2871
Артем 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Благодарю за участие в конкурсе, призовое место ваше!
Спасибо за интересный конкурс!
Заявки фрилансеров
Ирина
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kazadulik
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