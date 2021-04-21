Разработать логотип бренда одежды

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок578 просмотров
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разработать логотип бренда одежды

Любомир

можно кругом или пятном но не растянуто строкой

надпись в две строки

любо

мир 

с элементами крыльев лучей света меча щита 

эмоции: доброта сила но это должно быть привлекательно для людей 15-45 лет

логотип должен хорошо смотреться черным на светлом и наоборот, светлым на черном

логотип будет использоваться и как отдельное изображение

просьба указать сроки, стоимость,

показать ваши самые удачные примеры лого

сколько возможно правок или работаем до конечного результата

3 года назад
Evgennnn
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$60
7 дней
Есть обратная связь и разумные сроки
Сотрудничество состоялось. Оплату получил.
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