разработать логотип бренда одежды

Любомир

можно кругом или пятном но не растянуто строкой

надпись в две строки

любо

мир

с элементами крыльев лучей света меча щита

эмоции: доброта сила но это должно быть привлекательно для людей 15-45 лет

логотип должен хорошо смотреться черным на светлом и наоборот, светлым на черном

логотип будет использоваться и как отдельное изображение

просьба указать сроки, стоимость,

показать ваши самые удачные примеры лого

сколько возможно правок или работаем до конечного результата