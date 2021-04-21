Всем привет! Мы - мультибрендовый салон винных шкафов "Winekeys", также создаем эксклюзивные винные шкафы и витрины "под ключ" (проектирование, дизайн, монтаж ) с 2014 года. Сайт winekeys.ru инста https://www.instagram.com/winekeys.ru/ Размещаться логотип будет: на нашем сайте, в соц.сетях, ...
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разработать логотип бренда одежды
Любомир
можно кругом или пятном но не растянуто строкой
надпись в две строки
любо
мир
с элементами крыльев лучей света меча щита
эмоции: доброта сила но это должно быть привлекательно для людей 15-45 лет
логотип должен хорошо смотреться черным на светлом и наоборот, светлым на черном
логотип будет использоваться и как отдельное изображение
просьба указать сроки, стоимость,
показать ваши самые удачные примеры лого
сколько возможно правок или работаем до конечного результата
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