Нужно сделать аватарку для телеграм канала!

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка825 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать аватарку для телеграм канала! Аватарка должна быть привлекательная, тематика связанная с заработком, символика канала енот.

3 года назад
MaximKrutoi
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать логотип для сайта и компании

    Создать логотип для сайта и компании по продаже памятников (новое направление). Сайт будет называться mfc-granit (МФЦ-Гранит) , наше направление и действующий сайт https://mfc-ritual.by. Исходник в хорошем разрешении от победителя.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обновление логотипа для использования на сайте и сувенирной продукции

    Необходимо обновить старый логотип компании, который можно будет использовать на общем сайте компании, а также на сувенирной продукции- ручки, блокноты, папки и тп. Также создать корпоративный шрифт и элементы корпоративного стиля(иконки и тд) Тематика: инженерно-геодезические изыскания ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип Для Образовательного Центра

    $80

    Добрый день! Задача: создать качественный логотип для образовательного центра. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить в нескольких форматах нанесения: 1) оригинал в цвете 2) черно-белый 3) одно дополнительное позиционирование ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать логотип для Аргентинского гриля Toro Grill

    $60

    Нужен логотип для компании по производству аргентинского гриля. В логотипа не указывайте общие грильевые элементы, только элементы аргентинского гриля (если в лого вообще будете это применять). Нужны два варианта логотипа, первый "Toro Grill" а второй ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать логотип

    Требуется создать логотип для сайта appleparts.ru. Направленность сайта оптово-розничная торговля комплектующими для техники apple. Во вложении пример нидерландской подобной компании. Хочется что-то подобное но не копировать напрямую.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать логотип бренда одежды

    разработать логотип бренда одежды Любомир можно кругом или пятном но не растянуто строкой надпись в две строки любо мир  с элементами крыльев лучей света меча щита  эмоции: доброта сила но это должно быть привлекательно для людей 15-45 лет логотип должен хорошо смотреться черным ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подогнать логотип под размер (68 шт.)

    $10

    Необходимо отредактировать и подогнать под размер 150х150 px в Фотошопе или любой другой графической программе Логотип, взятый с определенного сайта. Список сайтов будет предоставлен. Всего 68 сайтов, соответственно 68 Логотипов нужно сделать.  Этапы работы:[list=1][*]Зайти на сайт и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно Сделать Аватар на Страницу в Instagram

    $15

    Моя компания - есть конечный заказчик! Мне нужен график, который оформлял страницы в Instagram. Портфолио показывать НЕ надо. Достаточно сказать, что Вы делали такую работу и знаете требования Instagram к графике. Подробности про тему моей ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад