Добрый день! Задача: создать качественный логотип для образовательного центра. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить в нескольких форматах нанесения: 1) оригинал в цвете 2) черно-белый 3) одно дополнительное позиционирование ...
Обновление логотипа для использования на сайте и сувенирной продукции
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить старый логотип компании, который можно будет использовать на общем сайте компании, а также на сувенирной продукции- ручки, блокноты, папки и тп. Также создать корпоративный шрифт и элементы корпоративного стиля(иконки и тд)
Тематика: инженерно-геодезические изыскания для строительства, строительство фундаментов, благоустройство территории.
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