Создать логотип для сайта и компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок1729 просмотров
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#1$20

Создать логотип для сайта и компании по продаже памятников (новое направление).

Сайт будет называться mfc-granit (МФЦ-Гранит) , наше направление и действующий сайт https://mfc-ritual.by.

Исходник в хорошем разрешении от победителя.

Логотип для сайта
3 года назад
crfxtr
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
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3 года назад
Победитель конкурса
Ar2871
Артем 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Отличный логотип предложил Артем Тарасевич. Выбирали долго, но повезло, что артем уделил время проекту.
Александр, спасибо за интересный проект, очень рад, что выбрали логотип по моей идее.
Заявки фрилансеров
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