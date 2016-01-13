Здравствуйте. Делаю ИМ на cms simpla , нужно настроить синхронизацию с помощью api с сима ленд. Ссылки: [url=https://www.sima-land.ru/api/]https://www.sima-land.ru/api/[/url], [url=https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?shell#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?shell#Общая-информация[/url]. -Также нужно сделать чтобы товары в характеристика которых есть указание сертификат РСТ - не загружались. -Товары загружались с наличием 0. -Товары на ...