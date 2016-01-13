crfxtr

Александр Скачек crfxtr

 
32 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Создать логотип для сайта и компании

    Создать логотип для сайта и компании по продаже памятников (новое направление). Сайт будет называться mfc-granit (МФЦ-Гранит) , наше направление и действующий сайт https://mfc-ritual.by. Исходник в хорошем разрешении от победителя.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Название + домен .by для организации по продаже памятников

    $10

    Необходимо придумать название для сайта и торговой марки по продаже и установке памятников и надгробий из гранита. Нужно уникальное слово отсутствующее в рунете! Избитых "гранит, стелла, обелиск, ритуальное бюро, ангел, память" в сети и так ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить Синхронизация в cms Simpla с использованием API с сайта Sima

    $60

    Здравствуйте. Делаю ИМ на cms simpla , нужно настроить синхронизацию с помощью api с сима ленд.   Ссылки: [url=https://www.sima-land.ru/api/]https://www.sima-land.ru/api/[/url], [url=https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?shell#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]https://www.sima-land.ru/api/v2/help/?shell#Общая-информация[/url]. -Также нужно сделать чтобы товары в характеристика которых есть указание сертификат РСТ - не загружались. -Товары загружались с наличием 0. -Товары на ...

    Simpla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ar2871
Артем 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создать логотип для сайта и компании
Александр, спасибо за интересный проект, очень рад, что выбрали логотип по моей идее.
Отличный логотип предложил Артем Тарасевич. Выбирали долго, но повезло, что артем уделил время проекту.
Ответный отзыв
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
79 отзывов
$10
10 баллов
3 года назад
Название + домен .by для организации по продаже памятников
Рад был поучаствовать в вашем конкурсе :)
Направил в нужном направлении. Спасибо за работу
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