Название + домен .by для организации по продаже памятников

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен24 заявки811 просмотров
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#1$10

Необходимо придумать название для сайта и торговой марки по продаже и установке памятников и надгробий из гранита.

Нужно уникальное слово отсутствующее в рунете!

Избитых "гранит, стелла, обелиск, ритуальное бюро, ангел, память" в сети и так достаточно.)

Нужен домен именно .by, содержащий слово granit. Пожалуйста проверяйте свободен ли домен.

P.S. Удобный сервис для массовой проверки домена https://hoster.by/

3 года назад
crfxtr
32 годаБеларусь
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3 года назад
Победитель конкурса
Namingcool_del
Стас 
34 годаРоссия
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79 отзывов
3 года назад
#1
Направил в нужном направлении. Спасибо за работу
Рад был поучаствовать в вашем конкурсе :)
Заявки фрилансеров
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Namingcool_del
Стас 
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3 года назад
#1
Рустем
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#1
Нейминг и Слоганы
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