Придумать название

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Нужно придумать школы массажа.

Название должно быть простое, запоминающееся. 

Желательно из 1-го слова. Будем использоваться в контексте "Школа массажа "название""

Также необходимо чтобы был свободен домен название.by или название.бел

Пишите ваши предложения с вариантами ваших названий.

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goacher
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