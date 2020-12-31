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Назва торгової марки для виробника заморожених напівфабрикатів
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Виробник напівфабрикатів розширює географію діяльності та хоче створити нову торгову марку, під якою реалізовуватиме свою продукцію ( до цього моменту продаж відбувався у форматі ноунейм).
Продаж також передбачає онлайн формат
Продукція : вареники, пельмені, хінкалі з різними видами начинок. В перспективі це також млинці, сирники, котлети і тому подібне. Планується формування готових боксів від ТМ та їхній продаж розсилка
Опис продукту:
- висока якість інгрідієнтів , органічні та екологічні.
- ціновий сегмент: вище середього, високий.
Цільова аудиторія :
Сім'ї або молоді пари із середнім або високим рівнем достатку.
Перш за все це «дорослі» сім'ї, як правило з дітьми. Приблизний вік : 35-45 років, в основному жінки.
Молоді сім'ї або пари, які живуть разом (25-30 років) на другому місці.
Ключові цінності створюваного бренду та конкурентні переваги:
- Органічна їжа. Ми працюємо тільки з кращими постачальниками, відбираємо екологічні продукти. Якість продуктів – має стати фішкою. Досвідчений шеф чи господарка прискіпливо перевіряють та формують склад.
- Здоров'я. Харчуючись нашими продуктами ви і ваші близькі будуть здорові. Інгрідієнти без консервантів, високотехнологічний процес заморозки та «ручна» робота.
Виходячи з опису аудиторії хочемо позиціонувати наш бренд, як:
Бренд для СУЧАСНОЇ родини;
Бренд для успішних людей, які цінують свій час;
Бренд, якому близькі «зелені» і еко цінності, турбота про навколишнє середовище
Асоціації, емоції, які має викликати назва: Їжа, зручність і технологічність. Здоров'я, екологічність .
Ключове: ОРГАНІК, ЕКО, КОРИСНО, ЛЕГКО ГОТУВАТИ – СМАЧНО ЇСТИ.
Типу антагоніст сушам і піцам.
МОВА:
Назва повинна містити НЕ більше двох слів.
Написання українською.
Бажано, щоб була універсальна , зрозуміла для україно та російськомовної аудиторії.
Латиниця не вітається, хіба що унікальне виключення.
Може бути і неіснуюче слово. Можливі неологізми. Можлива персоніфікація аба анімалізація.
Обов'зково УНІКАЛЬНА , буде реєстрація ТМ
Додатково:
схожі ТМ:
https://www.facebook.com/galyabaluwana/
https://www.youtube.com/watch?v=_QRSrU3so8c Мамині гостинці
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