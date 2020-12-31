Назва торгової марки для виробника заморожених напівфабрикатів

Виробник напівфабрикатів розширює географію діяльності та хоче створити нову торгову марку, під якою реалізовуватиме свою продукцію ( до цього моменту продаж відбувався у форматі ноунейм).

Продаж також передбачає онлайн формат

Продукція : вареники, пельмені, хінкалі з різними видами начинок. В перспективі це також млинці, сирники, котлети і тому подібне. Планується формування готових боксів від ТМ та їхній продаж розсилка

Опис продукту:

- висока якість інгрідієнтів , органічні та екологічні.

- ціновий сегмент: вище середього, високий.

Цільова аудиторія :

Сім'ї або молоді пари із середнім або високим рівнем достатку.

Перш за все це «дорослі» сім'ї, як правило з дітьми. Приблизний вік : 35-45 років, в основному жінки.

Молоді сім'ї або пари, які живуть разом (25-30 років) на другому місці.

Ключові цінності створюваного бренду та конкурентні переваги:

- Органічна їжа. Ми працюємо тільки з кращими постачальниками, відбираємо екологічні продукти. Якість продуктів – має стати фішкою. Досвідчений шеф чи господарка прискіпливо перевіряють та формують склад.

- Здоров'я. Харчуючись нашими продуктами ви і ваші близькі будуть здорові. Інгрідієнти без консервантів, високотехнологічний процес заморозки та «ручна» робота.

Виходячи з опису аудиторії хочемо позиціонувати наш бренд, як:

Бренд для СУЧАСНОЇ родини;

Бренд для успішних людей, які цінують свій час;

Бренд, якому близькі «зелені» і еко цінності, турбота про навколишнє середовище

Асоціації, емоції, які має викликати назва: Їжа, зручність і технологічність. Здоров'я, екологічність .

Ключове: ОРГАНІК, ЕКО, КОРИСНО, ЛЕГКО ГОТУВАТИ – СМАЧНО ЇСТИ.

Типу антагоніст сушам і піцам.

МОВА:

Назва повинна містити НЕ більше двох слів.

Написання українською.

Бажано, щоб була універсальна , зрозуміла для україно та російськомовної аудиторії.

Латиниця не вітається, хіба що унікальне виключення.

Може бути і неіснуюче слово. Можливі неологізми. Можлива персоніфікація аба анімалізація.

Обов'зково УНІКАЛЬНА , буде реєстрація ТМ

Додатково:

схожі ТМ:

https://www.facebook.com/galyabaluwana/

https://thevarenik.ua/ua/

https://www.youtube.com/watch?v=_QRSrU3so8c Мамині гостинці