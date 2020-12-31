Придумать название для компании. IT Сектор. Сервера / Сидбоксы.

Нужно разработать название для сервиса-агрегатора по поиску загородного жилья по России: коттеджей, отелей, баз отдыха, домов и рыболовных баз. Название должно быть яркое, простое, удобное для восприятия, желательно не длинное, чтобы его можно было просто запомнить. ...