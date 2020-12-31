Придумать название для компании. IT Сектор. Сервера / Сидбоксы.

Нейминг и СлоганыЗакрыт1 заявка299 просмотров
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Добрый!

Нужна помощь людей, которые придумывают название по концептии компании.

Должно быть лаконично и элегантно, но и понятно о чём идёт речь.

Компания будет заниматься продажей Выделенных серверов(Dedicated Servers) / VPS (Virtual Private Server) / Cидбоксы* (Seedboxes*).

*Seedboxes -  частный выделенный сервер, с установленным на нём специальным программным обеспечением, используемый для получения и распространения файлов.

3 года назад
Prosecutorr
Байкер 
28 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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