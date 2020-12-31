Придумать название и логотип для магазина

для сервиса нужен нейминг. апд. Сервис будет продвигаться в Европе. Название нужно английское с учетом уникальности - что бы не было идентичных названий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать название и идею логотипа магазина продуктов питания с уклоном в полезное питание.
ЦА магазина:
- 30% Мужчины 70% Женщины
- от 23 до 53 лет
- достаток средний и выше
- интересы: спорт и здоровое питание,детокс и диета, культура и искусство, красота и мода, образование, кино, домашние животные
Внимание!
• Должно быть уникальным, не должно совпадать с названием других организаций.
Планируется регистрация торговой марки
• Язык названия – русский/английский. Но должно быть простое написание и на латинице (т.к. домен будет на латинице в зоне .ru). Домен должен быть доступен для регистрации.
• Должно быть либо понятным для широкого круга клиентов, либо наоборот - нестандартным, «цепляющим», запоминающимся.
А главное – должно быть легко читаемым/произносимым (приятно звучать по-русски).
- Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы33 заявкиЗакрыт3 года назад
Провести мозговой штурм и предложить несколько вариантов названия для шоу-рума дизайнерских отделочных материалов. Наличие портфолио обязательноНейминг и Слоганы17 заявокЗакрыт3 года назад
Название для питомника собак. Ключевое слово: волк в любой вариации + ассоциации, языки. Отличное от уже существующих http://www.fci.be/en/affixes/Нейминг и Слоганы69 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте! Подбираем название для сервиса по поиску работы не требующей квалификации. Сфера деятельности – сервис подбирает вакансии, исходя из опыта, навыков работы соискателя. Т.е. работа предоставляется с предварительным обучением, типа kfs, деливери и др. Особенности: - Потенциальные клиенты – ...Нейминг и Слоганы52 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Придумать название сервиса, по продаже объектов недвижимости девелоперов.Нейминг и Слоганы69 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать название для сервиса-агрегатора по поиску загородного жилья по России: коттеджей, отелей, баз отдыха, домов и рыболовных баз. Название должно быть яркое, простое, удобное для восприятия, желательно не длинное, чтобы его можно было просто запомнить. ...Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Придумать слоган для онлайн школыНейминг и Слоганы114 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте! Подбираем название для сервисного центра мобильных телефонов. Сфера деятельности – сервис и обслуживание мобильной электроники (телефоны, планшеты и тд). Особенности: - Ориентация на технику Apple - Потенциальные клиенты – 22-37 лет - От простых до самых сложных ремонтов с пайкой ...Завершен3 года назад
- $30
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, придумать название компании. Сфера деятельности - розничная торговля элитными сейфами. ТЗ прикрепил к конкурсу, обязательно ознакомьтесь. Заранее, спасибо!Завершен3 года назад
- $30
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, придумать название компании. Сфера деятельности - розничная торговля уличными искусственными ёлками. ТЗ прикрепил к конкурсу, обязательно ознакомьтесь. Заранее, спасибо!Завершен3 года назад