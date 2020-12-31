Придумать название и логотип для магазина

$10
Нейминг и СлоганыЗакрыт47 заявок1005 просмотров
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Необходимо придумать название и идею логотипа магазина продуктов питания с уклоном в полезное питание. 

ЦА магазина:

- 30% Мужчины 70% Женщины

- от 23 до 53 лет

- достаток средний и выше

- интересы: спорт и здоровое питание,детокс и диета, культура и искусство, красота и мода, образование, кино, домашние животные

Внимание! 

• Должно быть уникальным, не должно совпадать с названием других организаций.

Планируется регистрация торговой марки

• Язык названия – русский/английский. Но должно быть простое написание и на латинице (т.к. домен будет на латинице в зоне .ru). Домен должен быть доступен для регистрации.

• Должно быть либо понятным для широкого круга клиентов, либо наоборот - нестандартным, «цепляющим», запоминающимся.

А главное – должно быть легко читаемым/произносимым (приятно звучать по-русски).

3 года назад
guest_16112338870621
3 года в сервисе
Был
3 года назад