Придумать название и логотип для магазина

Необходимо придумать название и идею логотипа магазина продуктов питания с уклоном в полезное питание.

ЦА магазина:

- 30% Мужчины 70% Женщины

- от 23 до 53 лет

- достаток средний и выше

- интересы: спорт и здоровое питание,детокс и диета, культура и искусство, красота и мода, образование, кино, домашние животные

Внимание!

• Должно быть уникальным, не должно совпадать с названием других организаций.

Планируется регистрация торговой марки

• Язык названия – русский/английский. Но должно быть простое написание и на латинице (т.к. домен будет на латинице в зоне .ru). Домен должен быть доступен для регистрации.

• Должно быть либо понятным для широкого круга клиентов, либо наоборот - нестандартным, «цепляющим», запоминающимся.

А главное – должно быть легко читаемым/произносимым (приятно звучать по-русски).