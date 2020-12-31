Придумать для радиостанции несколько слоганов

Фоновая премиальная радиостанция ROYALRADIO из Петербурга предлагает попробовать копирайтерам свои силы в создании ярких коротких рекламных слоганов для промо станции.

Сейчас нам нужны 6-10 универсальных слоганов, а так же 5-6 штук к ближайшему празднику - 14 февраля.

На сайте https://royalradio.ru/ можно послушать эфир станции и более подробно ознакомится с ее концепцией.

Презентация станции https://royalradio.ru/price