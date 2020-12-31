Придумать для радиостанции несколько слоганов

Добрый! Нужна помощь людей, которые придумывают название по концептии компании. Должно быть лаконично и элегантно, но и понятно о чём идёт речь. Компания будет заниматься продажей Выделенных серверов(Dedicated Servers) / VPS (Virtual Private Server) / Cидбоксы* (Seedboxes*). *Seedboxes - частный ...
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Фоновая премиальная радиостанция ROYALRADIO из Петербурга предлагает попробовать копирайтерам свои силы в создании ярких коротких рекламных слоганов для промо станции.
Сейчас нам нужны 6-10 универсальных слоганов, а так же 5-6 штук к ближайшему празднику - 14 февраля.
На сайте https://royalradio.ru/ можно послушать эфир станции и более подробно ознакомится с ее концепцией.
Презентация станции https://royalradio.ru/price
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