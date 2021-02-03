Придумать название для мобильного приложения с обоями

# 1 — $ 10

Здравствуйте. Есть мобильное приложение с обоями для телефона. Приложение на андроид, но скоро будет и для ios. Нужно придумать название, которое будет легко запомнить. Желательно чтобы название было не очень длинным и передавало тематику приложения.