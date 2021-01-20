Назва для організації

Задача: придумать 10 текстовых названий для мебельного портала и с тремя выбранными разработать логотипы. Специфика: торговая площадка, являющаяся для мебельных компаний (производителей, магазинов, интернет-магазинов) основным или дополнительным ресурсом привлечения клиентов со всей России. На портале компании ...
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