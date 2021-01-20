Назва для організації

Нейминг и СлоганыЗакрыт23 заявки494 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Потрібно назву + домен (зона org.ua, com.ua, ua) для організації.

3 года назад
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Название и логотип для мебельного портала

    $132

    Задача: придумать 10 текстовых названий для мебельного портала и с тремя выбранными разработать логотипы. Специфика: торговая площадка, являющаяся для мебельных компаний (производителей, магазинов, интернет-магазинов) основным или дополнительным ресурсом привлечения клиентов со всей России. На портале компании ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Придумать название для мобильного приложения с обоями

    $10

    Здравствуйте. Есть [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akspic]мобильное приложение[/url] с обоями для телефона. Приложение на андроид, но скоро будет и для ios. Нужно придумать название, которое будет легко запомнить. Желательно чтобы название было не очень длинным и передавало тематику приложения.

    Нейминг и Слоганы110 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Назва торгової марки для виробника заморожених напівфабрикатів

    Виробник напівфабрикатів розширює географію діяльності та хоче створити нову торгову марку, під якою реалізовуватиме свою продукцію ( до цього моменту продаж відбувався у форматі ноунейм). Продаж також передбачає онлайн формат Продукція : вареники, пельмені, хінкалі з ...

    Нейминг и Слоганы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать для радиостанции несколько слоганов

    Фоновая  премиальная радиостанция  ROYALRADIO из Петербурга предлагает   попробовать копирайтерам свои силы в создании ярких коротких рекламных  слоганов для промо станции. Сейчас нам нужны 6-10 универсальных  слоганов,  а так же 5-6 штук к ближайшему празднику - 14 ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название для компании. IT Сектор. Сервера / Сидбоксы.

    Добрый! Нужна помощь людей, которые придумывают название по концептии компании. Должно быть лаконично и элегантно, но и понятно о чём идёт речь. Компания будет заниматься продажей Выделенных серверов(Dedicated Servers) / VPS (Virtual Private Server) / Cидбоксы* (Seedboxes*). *Seedboxes -  частный ...

    Нейминг и Слоганы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать название и логотип для магазина

    $10

    Необходимо придумать название и идею логотипа магазина продуктов питания с уклоном в полезное питание.  ЦА магазина: - 30% Мужчины 70% Женщины - от 23 до 53 лет - достаток средний и выше - интересы: спорт и здоровое питание,детокс и диета, ...

    Нейминг и Слоганы47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг

    для сервиса нужен нейминг. апд. Сервис будет продвигаться в Европе. Название нужно английское с учетом уникальности - что бы не было идентичных названий.

    Нейминг и Слоганы33 заявки
    Закрыт
    3 года назад