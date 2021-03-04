Название и логотип для мебельного портала

$132
Нейминг и СлоганыЗавершен17 заявок1740 просмотров
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#1$132

Задача: придумать 10 текстовых названий для мебельного портала и с тремя выбранными разработать логотипы.

Специфика: торговая площадка, являющаяся для мебельных компаний (производителей, магазинов, интернет-магазинов) основным или дополнительным ресурсом привлечения клиентов со всей России. На портале компании регистрируют личный кабинет и выкладывают свои товары, информацию о себе, проводят распродажи, размещают баннеры и прочие акции. Клиенты оставляют на портале заявки, видят информацию о поставщике, имеют возможность связаться с ним напрямую.

Торговая площадка не продает товар, не регулирует вопросы доставки, наличия, цены и прочие. Данные вопросы являются компетенцией поставщиков.

Плюсы для поставщиков: портал занимается раскруткой и продвижением, используя ЯндексДирект, СЕО продвижение, инструменты web-аналитики, размещением объявлений на форумах и досках объявлений. По сути делая всю работу по продвижению за поставщика, что экономит ему бюджет на рекламу, аренду, персонал и способствует увеличению клиентской базы.

Целевая аудитория: посетители портала – в основном, частные лица, ищущие разнообразную мебель. Портал предоставляет для них удобную площадку с большим количеством мебели на любой вкус и кошелек, удобный поиск товара, быстрое оформление заказа и связь с поставщиком (контакты, сайт, основную информацию и прочее).

Категорий товаров множество: мягкая, корпусная, офисная, детская, спортивная, мебель для ресторанов, медицинская и прочее.

Требования к названию:

Название должно быть как можно более универсальным, допускается русский, латинский или английский языки, заглавные и строчные буквы. Желательно, чтобы название содержало одно или два слова.

Название должно быть рассчитано на привлечение как посетителей, так и компаний - продавцов.

Название необходимо представить в текстовом формате

К трем выбранным вариантам нейминга необходимо подобрать ассоциативную цветовую гамму и предоставить логотипы

Название портала должно быть максимально созвучно домену

Требования к домену:

Допустимые варианты домена первого порядка: ru или com

Доменное имя должно быть свободно, быть без истории (либо иметь хорошую) и стоить не более 3000 руб в год

В названии НЕ использовать:

  • Слово «Мебель» на разных языках и однокоренные слова
  • Цифры
  • Более двух слов и более 1 предлога
3 года назад
Media_343
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