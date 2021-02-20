Создать логотип для интернет магазина

Привет.

Создаю интернет магазин спортивных товаров. Нужен логотип для сайта и фавикон из этого логотипа.

Я шаблон установил на сайт, но он сейчас пока просто дефолтный. Наверху слева, там, где этот GAION - там мой логотип будет. Вот сайт с подключенным шаблоном. https://sportier.lv/

Там наверху цвет хэдера черный, а логотип - белый. Красный фон можно и другого цвета, типа оранжевого или похожего, т.е. я могу менять там цвета.

Если страница крутится ниже, то хэдер все еще висит, но становится белым, а логотип черным.

И внизу еще белый логотип на сером фоне.

Т.е. логототип долже хорошо выглядеть на разных фонах, т.е. может меняться его цвет.

Название магазина - Sportier. Что в переводе означает "более спортивный".

Что мне нравится: