Отрисовать логотип (минимум импровизации)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт43 заявки1013 просмотров
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Нужен логотип для частного груммера. Название будет такое «Тётя котя». Задумка такая:

Сам логотип будет в круге (пример круга прикрепляю).

Внутри круга 2 слова (одно над другим со смещением нижнего на одну букву вправо/лево, наклон текста 45 градусов).

Сам шрифт как маркером (ну пример тоже прикрепляю шрифта).

В слове «котя» вместо буквы «о» отпечаток лапы. В последней букве «я» можно хвостик увести за пределы круга и превратить его в кошачий хвост или силуэт кошки (морды или просто очертание кота).

Сам логотип в png (прозрачный фон в большом разрешении)

3 - цвета логотипа

#fec9d9 - розовый

#99cef8 - голубой

ну и черный

В отклике пишите цену и сроки

3 года назад
guest_15871167160607
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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