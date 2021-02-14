Отрисовать логотип (минимум импровизации)

Нужен логотип для частного груммера. Название будет такое «Тётя котя». Задумка такая:

Сам логотип будет в круге (пример круга прикрепляю).

Внутри круга 2 слова (одно над другим со смещением нижнего на одну букву вправо/лево, наклон текста 45 градусов).

Сам шрифт как маркером (ну пример тоже прикрепляю шрифта).

В слове «котя» вместо буквы «о» отпечаток лапы. В последней букве «я» можно хвостик увести за пределы круга и превратить его в кошачий хвост или силуэт кошки (морды или просто очертание кота).

Сам логотип в png (прозрачный фон в большом разрешении)

3 - цвета логотипа

#fec9d9 - розовый

#99cef8 - голубой

ну и черный

В отклике пишите цену и сроки