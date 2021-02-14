Отрисовать логотип (минимум импровизации)

Необходимо разработать лого для магазина дверей Дверефф25. Написание русское и английское Dvereff25. Слоган: НЕ ПРОСТО ДВЕРИ Варианты черным на белом и белым на черном. Эскиз от руки прилагается, но к нему не обязательно привязываться. И прикрепляю лого уже существующей компании ...
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Нужен логотип для частного груммера. Название будет такое «Тётя котя». Задумка такая:
Сам логотип будет в круге (пример круга прикрепляю).
Внутри круга 2 слова (одно над другим со смещением нижнего на одну букву вправо/лево, наклон текста 45 градусов).
Сам шрифт как маркером (ну пример тоже прикрепляю шрифта).
В слове «котя» вместо буквы «о» отпечаток лапы. В последней букве «я» можно хвостик увести за пределы круга и превратить его в кошачий хвост или силуэт кошки (морды или просто очертание кота).
Сам логотип в png (прозрачный фон в большом разрешении)
3 - цвета логотипа
#fec9d9 - розовый
#99cef8 - голубой
ну и черный
В отклике пишите цену и сроки
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