# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Необходимо разработать лого для магазина дверей Дверефф25.

Написание русское и английское Dvereff25.

Слоган: НЕ ПРОСТО ДВЕРИ

Варианты черным на белом и белым на черном.

Эскиз от руки прилагается, но к нему не обязательно привязываться.

И прикрепляю лого уже существующей компании на который можно ориентироваться.