Разработать лого для магазина дверей!

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен62 заявки3174 просмотра
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Необходимо разработать лого для магазина дверей Дверефф25.

Написание русское и английское Dvereff25.

Слоган: НЕ ПРОСТО ДВЕРИ

Варианты черным на белом и белым на черном.

Эскиз от руки прилагается, но к нему не обязательно привязываться.

И прикрепляю лого уже существующей компании на который можно ориентироваться.

3 года назад
Dostigatora
Алексей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
Победители конкурса
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
Ольга, очень профессионально, качественно, креативно, оперативно, спасибо вам большое!
Спасибо за интересный проект и за быструю оплату. Рекомендую как надежного заказчика!
stu_m
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Очень креативно получилось, к сожалению не первое место, но очень достойно, просто, лого первого места больше подошел по тематике на мой взгляд, спасибо за работу!
Спасибо, успехов в вашем деле!
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
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3 года назад
Всё по ТЗ, ровненько, быстренько, спасибо за работу!
Все отлично, рекомендую! Спасибо за конкурс.
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