stu_m

Анастасия stu_m

 
24 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Фотограф, ретушер, а еще инженер-строитель

Заканчиваю институт Строительства и Архитектуры. Увлекаюсь фотографией и ретушью

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Dostigatora
Алексей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 года назад
Разработать лого для магазина дверей!
Очень креативно получилось, к сожалению не первое место, но очень достойно, просто, лого первого места больше подошел по тематике на мой взгляд, спасибо за работу!
Спасибо, успехов в вашем деле!
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