Фотограф, ретушер, а еще инженер-строитель
Заканчиваю институт Строительства и Архитектуры. Увлекаюсь фотографией и ретушью
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Очень креативно получилось, к сожалению не первое место, но очень достойно, просто, лого первого места больше подошел по тематике на мой взгляд, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо, успехов в вашем деле!