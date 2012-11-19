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Отзывы заказчиков
$26
0 баллов
11 лет назад
К сожалению, Дарья очень сильно подвела нас. Отказалась от выполнения заказа почти в самый последний момент, объяснив это личными причинами. Я все могу понять, но не надо тогда было брать заказ, если не были уверены в своих возможностях.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, умеет хорошо и четко ставить тз не дергала по ходу раоты ,а это очень важно для работы .не смотря на то что наше сотрудничество не состоялось и я получила плохой отзыв , я не обижаюсь. так как на правду не обижаются!!!
$1
10 баллов
11 лет назад
Дарья - очень ответственный и добросовестный работник. Задание выполнила строго по пунктам ТЗ, очень оперативно и исключительно грамотно. Спасибо Вам, Дарья!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик! Можно доверять такому человеку!Понятное тз , приятно общяться!
$50
10 баллов
11 лет назад
Заказывал презентацию по весьма сложной теме- "Почтоматы". Много копирайтинга текстов инфографики. Всё выполнено чётко и в срок. Дарья крайне компетентный человек, несмотря на юный возраст. Очень ответственный и порядочный исполнитель. Молодец! В общем, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший и справедливый заказчик! адекватный советую всем!!!!
$7
10 баллов
11 лет назад
Все хорошо, спасибо
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 4 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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