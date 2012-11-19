Очень хороший заказчик, умеет хорошо и четко ставить тз не дергала по ходу раоты ,а это очень важно для работы .не смотря на то что наше сотрудничество не состоялось и я получила плохой отзыв , я не обижаюсь. так как на правду не обижаются!!!